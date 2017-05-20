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وزير التنمية المحلية: وزراء سابقون أضروا بالبلد
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

وزير التنمية المحلية: وزراء سابقون أضروا بالبلد

2017-05-20 21:16:08
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قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية: إن وزراء سابقين أضروا بالبلد ولم يستخدموا العلم فى مواجهة الأزمات.

وأضاف “الشريف” فى حواره ببرنامج “آخر النهار” الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر فضائية “النهار ONE”، أنه اعتمد على بعض وزراء التنمية المحلية السابقين والمحافظين لتحديد أولوية الإنفاق، مضيفًا: “الغلابة في القرى والنجوع لا يجدوا طرق ممهدة للسير.. ووزارة النقل لا تجد الميزانية لإصلاح الطرق”.

وأعلن وزير التنمية المحلية أنه سيتم توصيل الصرف الصحي لمليون مواطن خلال العام الحالي.

وأكد أن هناك ترتيبا للأولويات وتنسيق بين جميع الجهات من أجل “الغلابة”، وأن الحكومة دائمًا وسط الناس.

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