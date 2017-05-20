الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان2017-05-20 21:35:21
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في الرياض رئيس طاجيكستان إمام على رحمان.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين ، مؤكداً اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
من جانبه ، أكد الرئيس إمام على رحمان اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع مصر ، مشيراً إلي متابعته باهتمام للتطورات الإيجابية التى تشهدها خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجاحها فى استعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ، حيث أكد الرئيسان أهمية استثمار الإمكانات التى تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينهما ، كما أكد السيد الرئيس على مواصلة برامج التدريب والدعم الفنى التى تقدمها مصر ، فضلاً عن استقبال الدارسين من طاجيكستان فى الأزهر الشريف والجامعات المصرية.
وتناول الرئيسان أيضا سبل تعزيز الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب والعمل على استئصاله من جذوره ، حيث تم التأكيد على أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فى التصدى لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.
وفى هذا الإطار ، أكد الرئيسان على أهمية الدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى وتنقية ما علق بها من شوائب وأفكار مغلوطة لا تمت للدين الإسلامى بأية صلة.
وفى نهاية اللقاء ، وجه الرئيس الطاجيكي الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة رسمية لبلاده ، وهو مما رحب به الرئيس ووعد باتمام الزيارة فى أقرب وقت.
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