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كيف اختلفت طريقة مصافحة ترامب وأوباما لملوك السعودية؟
ترامب وسلمان - اوباما والملك عبد الله

كيف اختلفت طريقة مصافحة ترامب وأوباما لملوك السعودية؟

2017-05-20 21:10:36
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عكست المصافحة التي تبادلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملك سلمان، العاهل السعودي صباح اليوم عقب وصول الأول إلى الرياض، موقفه وسياسته التي يتبناها تجاه المملكة.

وفي تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أوضحت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلم على الملك سلمان، دون انحناء، وهو ما يظهر أنه ليس في موضع ضعف، على عكس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقارنت القناة بين هذه المصافحة ومصافحة الرئيس السابق، باراك أوباما خلال لقائه بالملك عبد الله، إذ إن أوباما قام بالانحناء وهي الحركة التي تم تفسيرها بأنها ترمز للضعف الأمريكي.

وبينت القناة أن انحناء أوباما تم خلال قمة العشرين التي جرت في لندن في 2009، وأثارت جدلا واسعا، حتى أن البيت الأبيض نشر بيانا في هذه الفترة أن أوباما لم ينحن، في حين فسرت مصادر أن هذه الانحناءة لأن الرئيس أوباما كان أطول من الملك.

ولفتت القناة إلى أن ترامب لاقى استقبالا حافلا من قبل الملك السعودي الذي ذهب بنفسه لاستقباله في مطار الرياض على السجادة الحمراء، وحيا الملك سلمان الرئيس الأمريكي في المطار، كما تبادل الزعيمان الإشادات، إذ قال ترامب إنه لشرف كبير له القدوم إلى السعودية.

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