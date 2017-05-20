أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم زيادة أسعار أكياس الدم المدعم سواء بالمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحى ، ونفت ما تم تداوله فى بعض وسائل الاعلام من أنه تم زيادة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الحكومية والخاصة .

وأوضحت الدكتورة سمية عبدالمنعم مدير عام إدارة بنوك الدم بوزارة الصحة أن سعر كيس الدم بالمستشفيات الحكومية مازال بالسعر القديم وهو 90 جنيها والبيع للمستشفيات الخاصة ب 450 جنيها من خلال مندوب من هذه المستشفيات ، مشيرة الى أنه تم وضع ضوابط لصرف أكياس الدم المدعم للمستشفيات الخاصة وهى أن يتم الصرف سواء للمرضى بأنفسهم أو ذويهم من خلال المركز القومى لنقل الدم أو المستشفيات الحكومية بالسعر المدعم شريطة احضار صورة بطاقة المريض أو ذويهم.

وأضافت مدير عام إدارة بنوك الدم أنه يتم الصرف بالسعر المدعم لمرضى الأمراض المزمنة ، والذين يحتجون الى نقل دم بصفة مستمرة ، كما يتم الصرف لجميع المستشفيات الخيرية بالسعر المدعم ، وذلك بعد إقرار من تلك المستشفيات بتداول الأكياس بالسعر المدعم واذا خالفت ذلك ستتعرض للمسألة القانونية ، لافته الى المتابعة الدورية لهذة المستشفيات للتأكد من عدم مخالفتهم للشروط السابق ذكرها.