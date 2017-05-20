٢٥٠ مليون تكلفة انشاء الفندق ويضم 295 غرفة وجناح
"القابضة للسياحة" تحتفل بالافتتاح التجريبي لفندق "شتايجنبرجر التحرير"2017-05-20 21:06:16
احتفلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، مساء اليوم ، بالإفتتاح التجريبي لفندق (شتايجنبرجر التحرير) المملوك لها ، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وعدد من الوزراء ورؤساء البنوك ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة والشخصيات العامة والإعلاميين.
وجاء الافتتاح المبدئي للفندق بناء على رغبة شركة الإدارة (شتايجنبرجر) العالمية الألمانية في التعريف والترويج للفندق لدى شركات السياحة العالمية ووكلاء السياحة.
ويقع الفندق في موقع متميز ، حيث يطل على ميدان التحرير والمتحف المصري عند تلاقي شارعي قصر النيل وشامبليون.
ويقام الفندق على مساحة 3205 أمتار مربع ، ويضم 295 غرفة وجناح موزعة على الطوابق من الثاني وحتى العاشر ، بالإضافة الى مناطق الاستقبال ومطعم رئيسي وقاعة احتفالات كبرى وقاعة اجتماعات وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية ونادي صحي وجراج إنتظار للسيارات.
وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الفندق نحو 250 مليون جنيه بتمويل ذاتي من الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، حيث تم بدء العمل به في مارس 2013 ، وتم بناء الفندق وفقا لأحدث التقنيات العالمية والأنظمة الحديثة ، ومزود بأحدث وسائل الحماية المدنية وكاميرات المراقبة وأعلى وسائل الأمن والأمان.
جدير بالذكر أنه تم توقيع عقد إدارة الفندق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة الإدارة (شتايجنبرجر) العالمية الألمانية في أكتوبر 2014.
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