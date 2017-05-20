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مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا يتفقدان الإجراءات الأمنية لاحتفالات دير العذراء بسمالوط
اللواء ناصر العبد

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا يتفقدان الإجراءات الأمنية لاحتفالات دير العذراء بسمالوط

2017-05-20 21:10:14
متابعات

تفقد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد ، يرافقه اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير أمن المنيا والقيادات الأمنية بالمديرية ، مقر احتفالات دير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط لجميع التمركزات الثابتة ونقاط التفتيش المعينة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج الدير ومتابعة ورصد الإجراءات التأمينية المتخذة لتأمين الاحتفالات.

وشدد دويدار على ضرورة اليقظة التام وفحص جميع المترددين وتوسيع دائرة الاشتباه وتفعيل البوابات الإلكترونية والاستعانة بأفراد الكشافة الخاصة بالمطرانية لمعرفة جميع المترددين على المولد ، والتصدي للخارجين ولكل من يحاول العبث بأمن البلاد.

وقدمت القيادات الأمنية التهنئة لمطران سمالوط بقاعة كبار الزوار بدير العذراء ، وقدم المطران الشكر لما تشهده المحافظة من أمن وخاصة في سمالوط ودير العذراء بمناسبة الاحتفالات.

وبدأ أمس الأول الخميس الإحتفال برحلة العائلة المقدسة واستقبلت منطقة جبل الطير بمركز سمالوط آلاف الزائرين ، حيث يوجد دير السيدة العذراء للاحتفال برحلة العائلة المقدسة والتي يتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من مليون زائر بين مسلمين وأقباط خلال مدة الاحتفالات.

ويذكر أن دير السيدة العذراء يضم كنيسة السيدة العذراء ، ومن أقدم الكنائس الأثرية بصعيد مصر والتي تضم المغارة التي اختبأ فيها الطفل يسوع وأمه السيدة مريم لمدة ثلاثة أيام هربا من بطش الرومان.

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