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بيشكتاش يهزم قاسم باشا برباعية في الدوري التركي
فريق بشكتاش التركي

بيشكتاش يهزم قاسم باشا برباعية في الدوري التركي

2017-05-20 21:05:46

اقترب فريق بشكتاش خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه قاسم باشا 4 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وحملت أهداف بشكتاش توقيع فانسون أبوبكر في الدقيقة الثانية وريكاردو كواريزما في الدقيقة 33 من ضربة جزاء وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49 وريان بابل في الدقيقة 65 فيما تكفل صامويل إيدوك بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا في الدقيقة الرابعة.

ورفع بشكتاش رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه باشاك شهير الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه طرابزون سبور.

وفي مباريات أخرى فاز تشايكور ريزا سبور على ضيفه غازي عنتاب سبور 2 /صفر وأنطاليا سبور على ضيفه بورصا سبور 2 /1 وتعادل قيصري سبور مع ضيفه أضنة سبور 1 /1.

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