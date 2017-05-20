منح الإسباني ماكيدا المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب لقاء مصر المقاصة الذي انتهى بفوز فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ٢٩ من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد تدريباته، الاثنين المقبل، على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل الفريق السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٣ نقطة.