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مصرع 22 شخصا خلال اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في أفريقيا الوسطى
ترميم مسجد في افريقيا الوسطى

مصرع 22 شخصا خلال اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في أفريقيا الوسطى

2017-05-20 20:56:54
وكالات

ذكر بيان صادر عن بعثة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم السبت أن 22 شخصا على الأقل قتلوا خلال القتال الذي إندلع على مدار أسبوع بين المسلمين والمسيحيين في بلدة “برايا” بأفريقيا الوسطى.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن من بين القتلى 17 مدنيا ، فيما أدى القتال بين الطرفين إلى إجبار 10 آلاف من سكان البلدة على الفرار.
وطالب البيان بضرورة وقف القتال بين الجانبين فورا سواء في برايا أو المناطق الأخرى شرق أفريقيا الوسطى.

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