تطبيقات تنتهك خصوصيتك على هواتف "أندرويد"..تعرف عليها2017-05-20 20:44:41
إن كنت من مستخدمي هواتف أندرويد” وتستخدم أحد التطبيقات في القائمة أدناه، فيجب عليك إزالتها على الفور.
حيث وجد باحثون أمنيون لدى SophosLabs مجموعة من التطبيقات الخبيثة على متجر “جوجل بلاي” تقوم بسرقة بيانات المستخدمين الشخصية بسرية وعددها أكثر من 50 تطبيق، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
وتمتلك الكثير من هذه التطبيقات معدلات تنزيل مرتفعة بعضها يتجاوز مليون تنزيل للتطبيق الواحد، في حين تُقدر SophosLabs إجمالي عدد المستخدمين حوالي 55 مليون مستخدم.
تقوم هذه التطبيقات بجمع البيانات الشخصية للمستخدم مثل حساب جوجل والتطبيقات المثبتة على هاتفه ومعرف IMEI ومعرف “أندرويد” ودقة الشاشة ونظام التشغيل وطراز الهاتف والشركة المصنعة له ومشغل شبكة المحمول ومصدر تنزيل التطبيقات.
وإليكم القائمة الكاملة لهذه التطبيقات:
3D Theme for Launcher
Add Text On A Photo
Add Text To Photos
Beach Wallpaper HD
Beauty Makeover Photo Editor
Call Recorder Automatic Free
Change Eye Color & Hair Color
Change Hair Color on Pictures
Copy Cut & Paste Photos, Pics
CPU Cooler Master Ram Cleaner
CPU Cooler Master, Phone Cool
Cracked Screen & Broken App
DJ Virtual Mixer Player Studio
Doctor Battery Saver 2X
Emoji Stickers for Pictures
Fast launchers – Best & Small
Fingerprint Lock Screen Prank
Fish Aquarium Live Wallpapers
FT Fonts – Font Style Changer
Galaxy War 2
Image Search Engine & Pic Finder
Increase Volume Louder Speaker
Lollipop Theme Free
Move Apps to External SD Card
MP3 Cutter & Ringtone Maker
MP3 Cutter & Ringtone Maker
Mp3 Voice Recorder Free
My Fonts – Font Changer
PDF Reader Viewer, File Opener
PDF Viewer Document PDF Reader
Pencil Sketch With Color Free
Phone Cleaner Speed Up Booster
Phone Tracker
Photo Album – Slideshow Music
Photo Frames & Picture Collage
Rar Zip Tar 7z File Extractor
Reverse Video Edit & Backwards
Root Checker For Phone Tablets
Scanner App JPG To PDF Convert
Selfie Camera HD & Stick
Simple Screenshot Capture
Sky Air Force Combat 2015
Slow Motion Video Editor Maker
Speed Booster – Ram Cleaner
Text On Photo Editor & Sticker
Text on Pictures Write Photos
Video Maker Photos with Song
Video Player for All Format
Video to Mp3 Audio Converter
Virus Removal & Anti Malware
Volume Booster & Equalizer
Volume Booster and Equalizer
Weather Forecast Widget Clock
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