أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر أن ميناء سفاجا البحرى شهد اجتماعا تنسيقيا بحضور جميع التوكيلات الملاحية.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ووضع مخطط تنظيمى بين كافة الجهات استعدادا لوصول الاعداد المتزايدة من العمالة المصرية بدول الخليج القادمة لقضاء اجازات الاعياد مع ذويهم ووصول و سفر المعتمرين خلال موسم عمرة شهرى شعبان و رمضان والمقدر بــ 100 ألف مصرى.

وقال ملاك يوسف انه تم خلال الاجتماع تنسيق الجهود لتخفيف الاعباء على الركاب العائدين من الخارج و تقليل زمن انهاء اجراءات خروجهم من الميناء و ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة النقل بمجلس النواب خلال زيارتهم للميناء حيث تم التنسيق مع ادارات الجمارك و الشرطة و المرور و الجوازات لزيادة اعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات و تقليل الزمن و التيسير على الركاب كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية بتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب و الالتزام بالاعداد المسموح بها و مواعيد الوصول و السفر كما تم مخاطبة شركة نقل الامتعة بتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة و منتظمة.

واشار إلى انه تم الاتفاق على توفير اعداد كافية من عربات نقل الامتعة ( 3/4 نقل ) وعربات يد لنقل الامتعة خارج و داخل الصالة بمواصفات خاصة تكون خفيفة الوزن و متينة لحمل الاوزان الثقيلة و مزودة بعجلات لا تؤثر على التصميم الانشائى للصالات مع تعيين عمال لاعادة نقل العربات الفارغة لمنطقة التجمع مع الالتزام بخطوط السير المحددة بمعرفة ادارة الميناء لمنع التكدس داخل و خارج الصالة و السيطرة على الحمالين ومنع استغلالهم للركاب و عدم تحصيل مبالغ اضافية من الراكب بخلاف الكارتات المحددة بالتعاقد و التزام الحمالين بتعليق التصريح المدرج به بيانات الحمال و صورته و سارى.

وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب مظلة معدنية بمساحة 800 م2 امام صالة الوصول خلال 24 ساعة بناء على تعليمات فورية من اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة و تجهيز صالة الوصول و زيادة اعداد كراسى الانتظار داخل الصالة لعدد كرسى بالاضافة الى تخطيط منطقة انتظار مافيات الامتعة امام صالة الوصول لتسهيل تعرف الركاب على الامتعة و تزويدها بعدد مناسب من الكونترات ترص عليها عفش الركاب بدلا من وضعها على الارض.