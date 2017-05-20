طوارئ فى ميناء سفاجا لاستقبال 100 ألف من «الطيور المهاجرة» والمعتمرين2017-05-20 20:41:42
أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر أن ميناء سفاجا البحرى شهد اجتماعا تنسيقيا بحضور جميع التوكيلات الملاحية.
وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ووضع مخطط تنظيمى بين كافة الجهات استعدادا لوصول الاعداد المتزايدة من العمالة المصرية بدول الخليج القادمة لقضاء اجازات الاعياد مع ذويهم ووصول و سفر المعتمرين خلال موسم عمرة شهرى شعبان و رمضان والمقدر بــ 100 ألف مصرى.
وقال ملاك يوسف انه تم خلال الاجتماع تنسيق الجهود لتخفيف الاعباء على الركاب العائدين من الخارج و تقليل زمن انهاء اجراءات خروجهم من الميناء و ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة النقل بمجلس النواب خلال زيارتهم للميناء حيث تم التنسيق مع ادارات الجمارك و الشرطة و المرور و الجوازات لزيادة اعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات و تقليل الزمن و التيسير على الركاب كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية بتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب و الالتزام بالاعداد المسموح بها و مواعيد الوصول و السفر كما تم مخاطبة شركة نقل الامتعة بتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة و منتظمة.
واشار إلى انه تم الاتفاق على توفير اعداد كافية من عربات نقل الامتعة ( 3/4 نقل ) وعربات يد لنقل الامتعة خارج و داخل الصالة بمواصفات خاصة تكون خفيفة الوزن و متينة لحمل الاوزان الثقيلة و مزودة بعجلات لا تؤثر على التصميم الانشائى للصالات مع تعيين عمال لاعادة نقل العربات الفارغة لمنطقة التجمع مع الالتزام بخطوط السير المحددة بمعرفة ادارة الميناء لمنع التكدس داخل و خارج الصالة و السيطرة على الحمالين ومنع استغلالهم للركاب و عدم تحصيل مبالغ اضافية من الراكب بخلاف الكارتات المحددة بالتعاقد و التزام الحمالين بتعليق التصريح المدرج به بيانات الحمال و صورته و سارى.
وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب مظلة معدنية بمساحة 800 م2 امام صالة الوصول خلال 24 ساعة بناء على تعليمات فورية من اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة و تجهيز صالة الوصول و زيادة اعداد كراسى الانتظار داخل الصالة لعدد كرسى بالاضافة الى تخطيط منطقة انتظار مافيات الامتعة امام صالة الوصول لتسهيل تعرف الركاب على الامتعة و تزويدها بعدد مناسب من الكونترات ترص عليها عفش الركاب بدلا من وضعها على الارض.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT