قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم زيادة أسعار أكياس الدم المدعم سواء بالمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحى، نافية ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بزيادة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الدكتورة سمية عبد المنعم مدير عام إدارة بنوك الدم بوزارة الصحة، أن سعر كيس الدم بالمستشفيات الحكومية مازال بالسعر القديم وهو 90 جنيهًا والبيع للمستشفيات الخاصة بـ450 جنيهًا من خلال مندوب من هذه المستشفيات، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط لصرف أكياس الدم المدعم للمستشفيات الخاصة وهى أن يتم الصرف سواء للمرضى بأنفسهم أو ذويهم من خلال المركز القومى لنقل الدم أو المستشفيات الحكومية بالسعر المدعم شريطة إحضار صورة بطاقة المريض أو ذويهم.

وأضافت مدير عام إدارة بنوك الدم أنه يتم الصرف بالسعر المدعم لمرضى الأمراض المزمنة، والذين يحتجون إلى نقل دم بصفة مستمرة، كما يتم الصرف لجميع المستشفيات الخيرية بالسعر المدعم، وذلك بعد إقرار من تلك المستشفيات بتداول الأكياس بالسعر المدعم وإذا خالفت ذلك ستتعرض للمسألة القانونية، لافته إلى أن المتابعة الدورية لهذه المستشفيات للتأكد من عدم مخالفتهم للشروط السابق ذكرها.

