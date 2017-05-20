استشهدت الطفلة فاطمة طقاطقة ( 16 عامًا ) مساء اليوم السبت من بيت فجار في بيت لحم، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس بعد أن أطلق جنود الإحتلال الإسرائيلي النار عليها عند مفترق عصيون بزعم تنفيذها عملية دهس ، قبل نحو شهرين.

يشار الى أن الشهيدة أصيب بتاريخ 15/3/2017 برصاص جنود الإحتلال في الرأس وكانت إصابتها حرجة وقبعت في العناية المكثفة ، وتحت أجهزة التنفس والتخدير في مستشفى “شعاري تصيدق” الإسرائيلي ، حتى أعلن عن استشهادها مساء اليوم.