لعشاق القراءة.. 3 أسرار من "كروم" تساعدك على اختيار الكتب2017-05-20 20:36:43
إذا كنت من محبي الكتب، فبالتأكيد ستعجبك الإضافات المخصصة لمتصفح جوجل كروم، إذ من شأنها مساعدتك في اختيار الكتب والبحث عنها أثناء عملك على المتصفح، لذا تعرف عليها.
100 Million Books
لا شك أن مشاهدة كتاب ونبذة عنه سيكون أفضل بكثير بالنسبة لمحبي الكتب من مشاهدة صفحة البحث التقليدية عند فتح علامة تبويب جديدة، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.
وهذا تماماً ما توفره لك إضافة 100 Million Books التي تُقدم توصيات لا محدودة لقراءة الكتب عند فتح علامة تبويب جديدة على المتصفح، وتشمل التوصية الخاصة بالكتاب، اسم الكتاب والمؤلف وصورة الغلاف وسنة النشر وكذلك نبذة مختصرة عنه.
Goodreads ratings for Amazon
يعتمد الكثير من محبي الكتب على موقع Goodreads كمصدر لقراءة المراجعات الخاصة بالكتاب ومعرفة تقييمه، لكن إن كنت ترغب بشراء كتاب معين من متجر أمازون فهذا يعني أنك ستعود دائماً إلى Goodreads لمعرفة تقييم الكتاب وآراء القراء.
مع إضافة Goodreads ratings for Amazon سيكون بوسعك معرفة تقييم الكتاب على Goodreads دون مغادرة متجر أمازون، إذ سيظهر لك تقييم الكتاب على موقع Goodreads باللون الأحمر أسفل التقييم الخاص بمتجر أمازون مباشرة.
DFlip
إن كنت تشعر بالملل من قراءة الكتب الإلكترونية بصيغة PDF على المتصفح بالطريقة التقليدية، فقد تكون إضافة DFlip أحد الخيارات الملائمة بالنسبة لك، حيث تعمل الإضافة على تقديم تجربة قراءة أكثر متعة من خلال تحويل كتب PDF إلى كتب إلكترونية تفاعلية قابلة للطي بتصميم أنيق.
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