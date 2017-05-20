بدء التحضيرات للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل2017-05-20 20:06:34
قال الأثري حسام عبود مدير عام أثار أبوسمبل إنه تم البدء في التحضيرات مبكرا للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل في 22 أكتوبر القادم ، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.
وأشار إلى السفارة الإيطالية بالقاهرة أوفدت أمس اثنين من مسئوليها ، وهما المستشار الثقافي للسفارة والسيدة مدير معهد الآثار الإيطالي بالقاهرة إلى معبد أبوسمبل جنوب أسوان لبحث التحضيرات الخاصة بمشاركة الجانب الإيطالي في هذه الاحتفالية، والتي تتمثل في تنظيم أوبرا أو حفل باليه إيطالي بساحة معبد أبوسمبل، مع دعوة كبار الشخصيات الإيطالية للمشاركة في هذا الحدث.
ونوه إلى أن مشاركة الجانب الإيطالي في احتفالات اكتشافات المعبد تأتى بسبب أن مكتشف المعبد هو الأثري الإيطالي المعروف جيوفاني بلزوني الذي قام بهذا الكشف في الأول من أغسطس عام 1817.
وأكد أن المسئولين الايطاليين الذين زارا المعبد، أمس ، أعلنا مشاركة بلادهم في جزء كبير من الاحتفالية التي ستقام بهذه المناسبة، باعتبار أن الهدف من الاحتفالية من ناحية الجانب الإيطالي إبراز الجهود التي قام بها عالم الآثار الايطالي في الكشف عن أحد أشهر وأعرق المعابد التاريخية المصرية وهو معبد أبوسمبل.
واعتبر حسام عبود مدير عام آثار أبوسمبل أن هذه الاحتفالية تعد فرصة لترويج السياحة الإيطالية فى مصر، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والإيطالي منذ القدم، والتي تعود لأكثر من 2000 عام منذ الحكم الروماني لمصر ، كما أن العديد من المعابد الرومانية بإيطاليا تم بناءها من أحجار جبال البحر الأحمر.
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