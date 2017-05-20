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خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 2121 مهاجرًا في البحر المتوسط
انقلاب زورق يقل مهاجرين في المتوسط

خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 2121 مهاجرًا في البحر المتوسط

2017-05-20 20:00:16
وكالات

قال خفر السواحل الإيطالي إن رجال الإنقاذ أنقذوا 2121 مهاجرا كانوا على متن قوارب في البحر المتوسط في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت وإنهم انتشلوا جثة شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 45 ألفا وصلوا إلى إيطاليا باستخدام القوارب من شمال أفريقيا منذ بداية هذا العام بزيادة تتجاوز 40 في المئة عن عدد الذين وصلوا إلى هذا البلد خلال نفس المدة من العام الماضي. وأضافت المنظمة أن عدد من لقوا حتفهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر بلغ 1222.

وقال خفر السواحل إن سفينتين تديرهما منظمتان غير حكوميتين شاركتا في عمليات الإنقاذ بجانب سفينة إسبانية مشاركة في مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

ولم يوفر خفر السواحل أي تفاصيل عن المهاجرين لكن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر هم من أفريقيا جنوب الصحراء ومن بنجلادش. وهم يدفعون أموالا لمهربين يتخذون من ليبيا مقرا لهم.

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