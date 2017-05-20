قال محافظ الدقهلية أحمد الشعراوي، إنه تم توريد 180 ألفا و760 طنا من القمح للشون والصوامع حتى اليوم السبت، من المزارعين والموردين بأنحاء المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم - أن عملية التوريد تتم لجميع الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين، مشيرًا إلى أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع، والإبلاغ الفوري عن أيه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد الشعراوي وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مشددا على تضافر كافة الجهود من أجل موسم توريد ناجح.