 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 08:19 مساءً
روابط سريعة
محافظ الدقهلية: توريد 180 ألفا و760 طنا من القمح بالدقهلية
محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية: توريد 180 ألفا و760 طنا من القمح بالدقهلية

2017-05-20 20:02:52
محيط: أ. ش. أ

قال محافظ الدقهلية أحمد الشعراوي، إنه تم توريد 180 ألفا و760 طنا من القمح للشون والصوامع حتى اليوم السبت، من المزارعين والموردين بأنحاء المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم - أن عملية التوريد تتم لجميع الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين، مشيرًا إلى أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع، والإبلاغ الفوري عن أيه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد الشعراوي وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مشددا على تضافر كافة الجهود من أجل موسم توريد ناجح.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3