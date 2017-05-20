قاد الثنائي محمد صلاح وستيفان الشعراوي فريقهما اي اس روما للفوز على كييفو فيرونا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدورى الإيطالى.

شارك النجم المصرى فى المباراة منذ بدايتها وخرج بديلاً فى الدقيقة 82، بعدما نجح فى تسجيل هدفين.

تقدم كييفو أولاً عن طريق لوكاس كاسترو فى الدقيقة 15، وتعادل ستيفان الشعراوى لروما فى الدقيقة 28، ثم تقدم كييفو مرة ثانية عن طريق روبرتو إنجليس فى الدقيقة 37، قبل أن يتعادل صلاح لروما فى الدقيقة 43، ونجح الشعراوى فى إضافة الهدف الثالث لروما فى الدقيقة 58، قبل أن يعود صلاح للتسجيل فى الدقيقة 77، ثم أضاف إدين دجيكو الهدف الخامس للذئاب فى الدقيقة 83، قبل أن يقلص إنجليس الفارق لأصحاب الأرض فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 84 نقطة، ليظل محتفظًا بالمركز الثانى، ويصبح على بعد نقطة واحدة فقط من يوفنتوس المتصدر.

ويحتاج روما لمعجزة من أجل التتويج بالدوري الإيطالى، وهى لن تحدث إلا فى حالة سقوط اليوفى فى مباراتيه المقبلتين أمام كروتونى وبولونيا، وفوزه هو على جنوه.