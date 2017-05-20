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جنايات الإسماعيلية تقضي بإعدام 7 متهمين أدينوا بقتل ضابط شرطة
محاكمة ـ محكمة‎

جنايات الإسماعيلية تقضي بإعدام 7 متهمين أدينوا بقتل ضابط شرطة

2017-05-20 19:55:54
محيط: أ. ش. أ

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبري ، اليوم السبت ، بإعدام 7 متهمين أدينوا بقتل الشهيد أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

والمتهمون هم: أحمد محي الدين جاد، وسيد علي محمد ، وإبراهيم حسن محمد ، وحازم محمد صلاح ، وذكي عصام ذكي ، وعصام محمد عطا، وأحمد سالم محمد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، ومعاقبة المتهم أحمد محمد إبراهيم بالحبس لمدة سنتين.

كان الشهيد أحمد أبو دومة قد لقي مصرعه متأثرا بتلقيه عدة رصاصات أودت بحياته خلال هجوم إرهابي لملثمين مستقلين دراجة نارية خلال تفقده للحالة الأمنية بمدينة الإسماعيلية وفروا هاربين عقب الهجوم على الضابط.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط الجناة والسلاح المستخدم في الجريمة في حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط الجناة خلال عدة ساعات من وقوع الجريمة ، وتم تقديمهم للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين.

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