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سلال: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني
رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال

سلال: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني

2017-05-20 19:56:47
وكالات

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ، اليوم السبت ، بالجزائر العاصمة أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيكون بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد ( الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال سلال - في تصريح مقتضب للصحفيين خلال اشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الرئيس الراحل أحمد بن بلة -:” إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية وانتظروا بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني”.
وفي رده عن موقف حركة “مجتمع السلم” بعدم المشاركة في الحكومة القادمة ، قال سلال :”نحن عرضنا على الحركة المشاركة ومجلسها للشورى قرر العكس لا يوجد مشكلة سنتعامل معهم كجزائريين لأننا دعاة المصالحة الوطنية”.

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