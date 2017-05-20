أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ، اليوم السبت ، بالجزائر العاصمة أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيكون بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد ( الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال سلال - في تصريح مقتضب للصحفيين خلال اشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الرئيس الراحل أحمد بن بلة -:” إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية وانتظروا بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني”.

وفي رده عن موقف حركة “مجتمع السلم” بعدم المشاركة في الحكومة القادمة ، قال سلال :”نحن عرضنا على الحركة المشاركة ومجلسها للشورى قرر العكس لا يوجد مشكلة سنتعامل معهم كجزائريين لأننا دعاة المصالحة الوطنية”.