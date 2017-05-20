تيلرسون: محور زيارة ترامب للسعودية كبح أي تهديدات لإيران2017-05-20 19:50:36
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن محور زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية هو كبح أي تهديدات للمنطقة تشكلها إيران.
وأشار تلرسون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير ، نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إلى أن سلسلة من الاتفاقات العسكرية وصفقات القطاع الخاص تمت الموافقة عليها من قبل الجانبين ، مما يبعث بـ”رسالة قوية إلى أعدائنا المشتركين” ، مضيفا أن الولايات المتحدة والسعودية تنظران إلى إيران بوصفها عدو مشترك.
وتلقى ترامب استقبالا حارا في العاصمة السعودية الرياض ، المحطة الأولى من أول جولة خارجية يقوم بها ، والتي تأتي على خلفية الحديث المتشدد عن إيران بالدرجة الأولى.
واستعار الجبير تعبيرا من ترامب عندما أكد أن العلاقات الأكثر قوة مع الولايات المتحدة ستسمح للمنطقة “بتجفيف المستنقعات التي ينبعث منها الإرهاب”.
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