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ريكرياتيفو الأنجولي يصل الإسكندرية لمواجهة سموحة
ريكرياتيفو الانجولي

ريكرياتيفو الأنجولي يصل الإسكندرية لمواجهة سموحة

2017-05-20 19:55:20
محيط - أحمد عبد الخالق

تصل بعثة فريق ريكرياتيفو غدا الاحد الي الإسكندرية عبر مطار برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية .

و يؤدي الفريق الأنجولي تدريباته بعد غد الإثنين، على الملعب الفرعي لبرج العرب، على أن يؤدي مرانه الرئيسي على ملعب اللقاء الثلاثاء بنفس توقيت المباراة.

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