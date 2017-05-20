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داعية إسلامي: "اللي عاوز يكلم ربنا يتصل على هذا الرقم وهيرد عليه".. "24434"!
الشيخ احمد صبري

داعية إسلامي: "اللي عاوز يكلم ربنا يتصل على هذا الرقم وهيرد عليه".. "24434"!

2017-05-20 20:37:54

قال الشيخ أحمد صبري، داعية إسلامي، إن الإنسان يستطيع أن يتصل بربه إذا أراد ذلك، معلقًا بأسلوب لافت لجذب انتباه المتابع بقوله”ربنا له رقم هتتصل عليه ويترد عليك “.

وتابع “صبري”، خلال برنامجه ” الدين والحياة”، المذاع على قناة “الحياة”، في حديثه الذي استغربه المتابعون للحظات قبل أن يدركوا قصده، أن الرقم الذي ستتواصل به مع الله هو 24434، وهو دليل على الصلوات الخمس”.

وأضاف الداعية الإسلامي مفسرا حديثه “اللافت” أن الرقم 2 دليل على صلاة الفجر، ورقم 4 دليل على صلاة الظهر والعصر، ورقم 3 دليل على صلاة المغرب و4 دليل على صلاة العشاء، مؤكدًا أن من صلى هذه الفروض في أوقاتها سيغفر الله له ويستجيب لدعائه.

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