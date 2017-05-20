يقوم وزير “الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية” الجزائري عبد القادر مساهل يومي 22 و 23 مايو الجاري بزيارة عمل إلى المؤسسات الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم السبت - أن “هذه الزيارة ، التي تأتي بدعوة من فيديريكا موجيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ستشكل فرصة للطرفين لمناقشة الوضع الإقليمي على أعلى مستوى لاسيما بمنطقة الساحل والصحراء الغربية وليبيا وكذلك سبل ووسائل تعزيز الحوار الثنائي في الميدان الأمني ومحاربة التطرف والإرهاب “.

وأوضح بيان الوزارة أن مساهل سيلتقي بالمفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينج والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أنجيلا لوسادا ، بالإضافة إلي محادثاته مع موجيرني.

ويعرض مساهل أمام أعضاء اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي “الرؤية التي تبنتها الجزائر في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومكانة الديمقراطية في هذا النضال بما في ذلك جهودها من أجل التسوية السلمية للنزاعات في محيطها الإقليمي”.