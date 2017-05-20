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إنبي يضرب سدود أسوان بثلاثة أهداف ويقربه من الهبوط
فريق انبي - مباراة انبي

إنبي يضرب سدود أسوان بثلاثة أهداف ويقربه من الهبوط

2017-05-20 20:00:45
محيط - أحمد عبد الخالق

اقترب نادي أسوان من الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري بعدما خسر أمام نظيره إبني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية إنبي كلاً من عمرو مرعي ومحمد بسيوني وماريو مارتينيز في الدقائق 16 50 84 .

هذا الفوز رفع رصيد انبي للنقطة 34 في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر.

وينتظر لقاء طنطا مع طلائع الجيش في وقت لاحق اليوم حيث إذا حقق فريق السيد البدوي الفوز يضمن أسوان الهبوط رسمياً.

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