اقترب نادي أسوان من الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري بعدما خسر أمام نظيره إبني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية إنبي كلاً من عمرو مرعي ومحمد بسيوني وماريو مارتينيز في الدقائق 16 50 84 .

هذا الفوز رفع رصيد انبي للنقطة 34 في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر.

وينتظر لقاء طنطا مع طلائع الجيش في وقت لاحق اليوم حيث إذا حقق فريق السيد البدوي الفوز يضمن أسوان الهبوط رسمياً.