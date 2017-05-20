قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “دوار دندش”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، اليوم السبت، أن الوزارة تقوم بدورها في توفير السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت باستيراد 10 آلاف طن شهريا من اللحوم المجمدة و5 آلاف طن من اللحوم الحية لسد الفجوة.

وأشار إلى أن هناك رغبة من قبل الحكومة والوزارة على إتاحة السلع وتوفيرها من أجل استقرار الأسعار وخفضها في المرحلة القادمة.