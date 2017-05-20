حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت ماريتيمو بمضيفه باكوس دي فيريرا، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ريو آفي على بيلينينسيش 2 / صفر وفيتوريا سيتوبال على ناسيونال ماديرا 2 / 1.

وفشل فريقا ماريتيمو وباكوس دي فيريرا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ماريتيمو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، ليضمن بذلك اللعب في الدوري الأوروبي من الدور التمهيدي بداية من الموسم المقبل، فيما رفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر.