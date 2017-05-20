قال وزير الاعلام اللبنانى ملحم الرياشى إن هناك تنسيقا كاملا ويوميا بين النائب جورج عدوان ووزير الخارجية جبران باسيل في موضوع قانون الانتخاب النيابي ، وإن الأمر تتم هندسته بميزان الذهب ولا لبس في هذا التنسيق ، ونحن مع كل قانون يؤمن صحة التمثيل”.

وأضاف الرياشى ـ فى تصريح اليوم ـ ” أعتقد في أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في سبتمبر أو أكتوبر القادمين عبر قانون النسبية ، مع أكبر عدد ممكن من الدوائر قد يكون عشر دوائر أو ما فوق ، وأن المحاولات ستستمر حتى الرمق الأخير ، ولن نستسلم ، نحن نبذل جهدا كبيرا للوصول الى قانون جديد”.

وتابع ” إن الفلسفة العميقة لقانون الانتخاب في بلد كلبنان تؤدي الى انبثاق سلطة جديدة بل الى نظام جديد متوازن يشبه مجلس الوزراء الى حد ما ، وقوة المسيحيين تكمن في أنهم متحدون ولا أحد يستطيع انتاج قانون انتخابي ضدهم بعد اليوم”.

وقال الرياشي ” إن العلاقة مع حلفائنا في مجلس الوزراء طبيعية ، فنحن لا ننصب كمائن لبعضنا في السياسة ، والمطلوب دائما مقاربات واضحة تضمن الشفافية والتعاطي السليم أمام الرأي العام ، نحن حلفاء ولسنا أتباعا لأحد ، نصوب الأمور بين بعضنا البعض ، وخروج ملف الكهرباء الى العلن كانت له أسباب مختلفة”.