تيلرسون: الصفقات الدفاعية تمكن السعودية من التصدي لإيران2017-05-20 19:31:48
قال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي: إننا نعمل من أجل تعزيز التعاون والعلاقات مع السعودية، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية أساس للعلاقات الأمنية بين بلدينا.
وأضاف تيلرسون، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الصفقات الدفاعية ستمكن السعودية من التصدي للتدخلات الإيرانية والإرهاب، مؤكدًا أنهم يعملون مع السعودية على محاربة الفكر المتطرف على شبكات الإنترنت.
كان الرئيس الأمريكي، قد وصل إلى الرياض اليوم السبت، ليشهد أعمال ثلاث قمم، لبحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.
وتضمنت القمة السعودية الأمريكية سلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.
وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.
كما يعقد ترامب قمة عربية إسلامية مع 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.
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