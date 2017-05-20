قطع وفاق سطيف خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الجزائري، بعد الفوز بشق الأنفس على مضيفه شبيبة الساورة (1-0) اليوم السبت في إطار الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

وتمكن أكرم جحنيط من تسجيل الهدف الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة 85، ليزيد الفارق إلى 7 نقاط عن الملاحق المباشر مولودية الجزائر، الذي خسر على يد شباب قسنطينة بملعب الشهيد بن عبد المالك بنتيجة (2-0) عن طريق مانوتشو في الدقيقة (20) بواسطة ركلة جزاء وأبو بكر ربيح في الدقيقة (76).

وعاد دفاع تاجنانت بثلاث نقاط ثمينة من ملعب سفوحي، بعد أن فاز على شباب باتنة (2-0)، ليقفز إلى المركز 11 برصيد 32 نقطة، بينما يقبع شباب باتنة في المركز قبل الأخير ليتجه بخطوات ثابتة نحو الهبوط إلى الدرجة الثانية.