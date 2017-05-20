أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات فى مجالات عدة، بينها التسليح، بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقات فى اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة، ووصف “الجبير” فى مؤتمر صحفى مشترك عقده فى الرياض مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون زيارة ترامب بـ “التاريخية”.