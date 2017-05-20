قال نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا المهندس حافظ غانم، أن البنك الدولى لديه برنامج هام لتطوير منظومة الصحة فى مصر، لمكافحة فيروس سي وحل مشكلة التغذية الخاصة بالأطفال لحل مشكلة التقزم.

وأضاف غانم أن نسبة التقزم زادت فى مصر بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن التقزم أحد أهم المشاكل الصحية المؤثرة على نمو الدول حيث أنها تؤثر على مخ المريض، مؤكدًا أن هناك عدة برامج يسير عليها البنك الدولى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة ظاهرة التقزم بمصر والوطن العربى.

وأشار غانم إلى أن برنامج البنك الدولى الحالى لمصر يقدم تمويلًا بـ3 مليارات دولا على 3 أعوام، لدعم الميزانية لمصر من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحسين الإدارة المالية للدولة وإصلاح قطاع الطاقة ودعم الموازنة ومشروعات البنية التحتية.