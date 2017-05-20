غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، الكويت اليوم السبت متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الأمريكية والقمة العربية الإسلامية - الأمريكية، والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض.

ويرافق الامير وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.‎