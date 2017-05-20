 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 08:12 مساءً
روابط سريعة
أمير الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية
القمة العربية -امير الكويت - شرم الشيخ

أمير الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية

2017-05-20 19:26:10
وكالات

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، الكويت اليوم السبت متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الأمريكية والقمة العربية الإسلامية - الأمريكية، والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض.
ويرافق الامير وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3