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الجيش السوداني يتصدى لمجموعات مسلحة بشمال وشرق دارفور
عناصر من الجيش السوداني

الجيش السوداني يتصدى لمجموعات مسلحة بشمال وشرق دارفور

2017-05-20 19:15:08
متابعات

تصدت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع السودانية اليوم السبت، لمجموعات مسلحة دخلت في وقت متزامن من ليبيا ودولة جنوب السودان، لشمال وشرق دارفور.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان رسمي اليوم، “لقد ظلت القوات المسحلة والأجهزة الأمنية الأخرى تراقب عن كثب تحركات المجموعات المسلحة المرتزقة بدولة جنوب السودان ودولة ليبيا، وهي تعد وتستعد بهدف إجهاض ماتحقق من سلام واستقرار للمواطن الآمن في السودان عامة وبولايات دارفور خاصة، ودخلت كل من المجموعتين في وقت متزامن من ليبيا ودولة جنوب السودان لشمال وشرق دارفور، وتصدت لهم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ولا زال الاشتباك مستمرا”.

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