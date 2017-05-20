قالت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهتم بالحصول على خدمات البرازيلي الشاب فابينيو، لاعب موناكو الفرنسي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مانشستر سيتي دخل الصراع مع مانشستر يونايتد، على البرازيلي والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، والظهير الأيمن.

وأوضحت أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يريد الحصول على اللاعب كايل والكر، من توتنهام لتعزيز مركز الظهير الأيمن، إلا أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، يريد 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

ويملك اللاعب البرازيلي عقدًا مع موناكو حتى صيف عام 2021، ويرى جوارديولا أنه قد يمنحه خيارات مختلفة للفريق في الموسم المقبل، وخاصة في مركز الظهير الأيمن.

ويخشى موناكو، ومدربه ليوناردو جارديم، أن يفقد عددًا من لاعبيه الرئيسيين الموسم المقبل، بعد التألق الكبير لمعظم لاعبي الفريق في الموسم الحالي.