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بالصور.. ريال بيتيس يتعادل مع خيخون بثنائية في ختام الليجا الإسبانية
ريال بيتيس - سبورتنج خيخون

بالصور.. ريال بيتيس يتعادل مع خيخون بثنائية في ختام الليجا الإسبانية

2017-05-20 19:14:48
محيط - أحمد عبد الخالق

تعادل فريق ريال بيتيس مع نظيره سبورتنج خيخون بهدفين لكل منهما في لقاء المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بجولته الثامنة والثلاثين.

وتقدم خيخون بهدف حمل توقيع المدافع البرازيلي دوجلاس بيريرا دوس سانتوس في الدقيقة السابعة ورد المهاجم المخضرم روبن كاسترو بهدفين لبيتيس في الدقيقتين 22 و59، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة أدرك كارلوس كارمونا بونيت التعادل لخيخون.

وأنهى بيتيس الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة بينما ظل خيخون في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة بعدما تأكد هبوطه منذ الجولة الماضية.

ريال بيتيس - سبورتنج خيخون

ريال بيتيس - سبورتنج خيخون

ريال بيتيس - سبورتنج خيخون

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