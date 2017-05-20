وقعت مؤسسة القادة ومؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والإستراتيجية اليوم السبت، بروتوكول تعاون يهدف إلى تنمية المهارات الإنسانية والقيادية للشباب الإفريقي، من خلال التعاون المشترك لدعم الطاقات والقدرات وتنمية الإمكانيات والموارد المتاحة لوضع الشباب الإفريقي على خارطة التنمية البشرية خلال المستقبل القريب.

وقال الدكتور هاني المصري عضو الهيئة والمكتب التنفيذي لمؤسسة القادة إن البروتوكول يتضمن عددًا من البرامج المقترحة وآليات تنفيذها، من بينها برنامج إعداد القيادات الإدارية والتنفيذية والبرلمانية، وبرنامج تعريف مفهوم الأمن القومي وتأثيره على اتخاذ القرار، وبرنامج الإعلام ومدى تأثيره في صناعة الرأي العام.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا برنامج الشباب لقادة الغد، وبرنامج العلاقات الدبلوماسية والقنصلية المتخصصة، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي والتنظيم الإداري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف المنسق العام لمؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشبابية إن مؤسسة القادة ومؤسسة النيل للدراسات الإفريقية سوف تنظمان دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات بالإضافة إلى البرامج السابقة بهدف تأهيل الشباب المصري وخاصة المرأة وكذلك الشباب الإفريقي لاكتساب مهارات إنسانية وقيادية حتى تكون الأساس لتمكين الشباب الراغب في التقدم للمناصب التنفيذية والقيادية بالدولة.

من جهته، قال حازم عبد الوهاب مدير عام الإذاعات الموجهة إلى إفريقيا إنه توجد لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون 10 إذاعات موجهة إلى إفريقيا بسبع لغات وطنية وثلاث لغات عامة تهتم بتوضيح وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية وحشد التأييد والتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية.

وأضاف أن الإذاعات الموجهة إلى إفريقيا تقوم بتفعيل بروتوكول التعاون مع الإذاعات الإفريقية لإعادة بث الإذاعات المصرية من خلال محطات (إف إم) داخل هذه الدول.