تستطلع دارُ الإفتاءِ المصريةُ، مساء الجُمعة المقبلة، هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية.

وأكدت الإفتاء أنها تستطلع هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية، الموافق السادس والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وسبعة عشر ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وتتقدّم دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.