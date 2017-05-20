وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس الوفد اللبناني في مؤتمر القمة العربية الإسلامية- الأمريكية، الذي يعقد غدا الأحد، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسعد الحريري في بيروت، اليوم السبت، أنه كان في استقبال الحريري والوفد المرافق في قاعدة الملك سلمان الجوية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وسفير لبنان لدى السعودية عبد الستار عيسى والقائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري.

ويضم الوفد اللبناني المرافق لرئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل و وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الإعلام ملحم الرياشيو الوزير السابق باسم السبع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.