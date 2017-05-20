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بالفيديو.. الملك سلمان يشرح لترامب سر لوحة تجسد المسجد الحرام والكعبة
دونالد ترامب والملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يشرح لترامب سر لوحة تجسد المسجد الحرام والكعبة

2017-05-20 19:11:31
وكالات

استوقفت لوحة تجسد المسجد الحرام في معرض الفن المعاصر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، فيما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتفسير اللوحة وشرحها لهما.

وأظهر مقطع فيديو وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويلاً أمام لوحة تجسد المسجد الحرام والكعبة المشرفة خلال زيارته معرض الفن المعاصر بقصر اليمامة.

ووفقاً للفيديو فإن ترامب قد غادر بمعية الملك لمشاهدة اللوحة الثانية في المعرض ومن ثم عاد مجدداً  للوحة المسجد الحرام، واستفسر من الشخص المتواجد بالقرب من اللوحة عن بعض الأشياء.



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