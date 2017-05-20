بالصور.. الخطيب يزور النصر ويهنئ لاعبيه بالصعود للممتاز2017-05-20 19:05:36
زار محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية، مقر ناديه الأسبق النصر القاهري وحضر مران الفريق بقيادة مديره الفني سيد عيد لتهنئته بالعودة للدوري الممتاز.
وأكد الخطيب للاعبي النصر أنه يفخر بانتمائه لهذا النادي الذي كان له الفضل في رحيله للأهلي بعد ذلك مبدياً سعادته بالإنجاز الذي تحقق بالعودة للدوري وطالب الجميع بالتركيز للبقاء في المسابقة.
واستقبل الخطيب الدكتورة سحر عبد الحق رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وحرص لاعبو الفريق على التقاط الصور التذكارية مع الخطيب بجانب سيد عيد المدير الفني.
وأبدى سيد عيد المدير الفني في تصريحات صحفية سعادته بزيارة الخطيب أسطورة الكرة المصرية ودعمه للفريق متمنياً أن يكون الموسم المقبل مميزاً للنصر بالدوري.
يشار إلى أن النصر صعد للدوري الممتاز في موسم 2014-2015، ولكنه سرعان ما هبط لدوري الدرجة الأولى بعد نهاية نفس الموسم.
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