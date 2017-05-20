خلال جولته التفقدية لعدد من الشركات بالأقصر، زار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، ديوان عام محافظة الأقصر وكان في استقباله السيد محمد بدر محافظ الأقصر.

وعقد الوزير اجتماعا مع محافظ الأقصر بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء عدد من الشركات التابعة للوزارة، حيث قدم السيد المحافظ عرضا تقديميا عن الفرص الاستثمارية المطروحة من المحافظة في عدد من القطاعات تشمل القطاع السياحي والنشاط العقاري والزراعي والصناعي ، مؤكدا ضرورة الاستفادة من إمكانيات وخبرات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.

وقد بحث الوزير مع المحافظ دراسة إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في الشركات التابعة لها وبين محافظة الأقصر، مؤكدا حرصه على الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية حال ثبوت جدواها وضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التابعة للوزارة لتعظيم العائد من محفظة شركات قطاع الاعمال العام ككل، وتوسيع نشاط تلك الشركات في المجال السياحي والصناعي وغيره من المجالات الأخرى، مؤكداً على اهمية توافر الايدي العاملة المدربة عند دراسة القيام بالمشاركة في تلك الفرص الاستثمارية المطروحة،

وتناول الاجتماع متابعة المشروعات القائمة بالفعل لعدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة في محافظة الأقصر وسبل تطويرها، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها سواء من الناحية الفنية أو الإدارية من أجل زيادة الاستثمارات.

كما أبدى السيد الوزير ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات بما يعود بالنفع والفائدة على الأطراف كافة.

من جهته، أكد السيد المحافظ أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات لعمل الشركات التابعة للوزارة وستقوم بتذليل أى عقبات تواجه المشروعات التى تنفذها على أرض المحافظة.