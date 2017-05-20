اتفقت نقابة الصحفيين المصريين مع اتحاد الصحفيين السودانيين، على بنود لميثاق شرف إعلامي بين البلدين، في الفترة المقبلة، تأسيسا لعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل وتعزيز روح الصداقة والإخاء بين شعبي وادي النيل.

وكشف رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، في تصريح صحفي، عن اتصال هاتفي تم بينه وبين نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، تم خلاله الاتفاق مبدئيا على مبادرة بين الجانبين لتقويم الأداء الإعلامي بين البلدين ، والالتزام بالمصالح العليا للشعبين والحفاظ على روح الاحترام والإخاء والتقدير.

وأضاف أن المبادرة تضمنت وضع أسس جديدة لتطوير التعاون في المجال الإعلامي ، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا في تقريب وجهات النظر ، وإزالة كل سوء الفهم ، وتبادل الثقة وعلاقات إعلامية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل.