إصابة سيدتين وطفلين إثر سقوط قذيفة على منزل برفح‎

أصيبت سيدتان وطفلان بمدينة رفح في شمال سيناء، اليوم السبت، نتيجة سقوط قذيفة أطلقها المسلحون باتجاه مقر أمني مجاور لمستشفى رفح العام، غير أن القذيفة سقطت على منزل مدنيين.

وأسفر الانفجار عن إصابة سيدتين وطفلين بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.