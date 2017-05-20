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روما «صلاح» يتعادل مع كييفو بثنائية في الشوط الأول
روما - يوفنتوس

روما «صلاح» يتعادل مع كييفو بثنائية في الشوط الأول

2017-05-20 18:56:12

سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفا ليقود فريقه روما للتعادل مع فريق كييفو فيرونا بهدفين لكل منهما مع نهاية الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن المرحلة 37 وقبل الاخيرة للدوري الايطالي الممتاز.

وتقدم كييفو فيرون أولا بهدف سجله لوكاس كاسترو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ، وفي الدقيقة 28 نجح النجم المصري الايطالي ستيفان شعراوي في تسجيل هدف التعادل لفريق روما.

وعاد كييفو ليتقدم مجددا بهدف سجله روبرتو اينجليسي في الدقيقة 38 ، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 2-2

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