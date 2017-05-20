جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخالفات والتعديات2017-05-20 18:28:28
شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة لإزالة المخالفات والتعديات على نحو 5500 فدان بالمدينة، ليستردها الجهاز إلى حوزته، تنفيذاً لقرار الإزالة السابق صدوره لهذه الأراضي.
وأكد المهندس عصام بدوي جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه كان هناك 11500 فدان بالمدينة، سبق وأن صدرت قرارات إزالة للمخالفات والتعديات الكائنة عليها، موضحاً أن جهاز المدينة قام اليوم باسترداد 5500 فدان منها، وسيتم استرداد باقي الأراضي تباعاً.
وأشار إلى أن حملة الإزالة التي تمت اليوم، تكونت من أفراد القوات المسلحة، وقوات مديرية أمن الجيزة، وشرطة التعمير، ومسئولي إزالة المخالفات بجهاز المدينة، بمشاركة 60 معدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا رقم 160 بتاريخ 16/2/2016، والذي ينص على “تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة 6 أكتوبر، بمساحة 5500 فدان من المجموعة المصرية للإعلاميين، والمتمثلة في إقامة مبان وإشغالات عبارة عن مبنى مكون من (أرضى + دورين)، ومسجد، وبرج فودافون، وحوض مياه، و4 خزانات أرضية للمياه، و4 طلمبات، و4 فيلات تحت الإنشاء، و4 فيلات أرضى، وعنابر مواشي ومزارع، وعدة غرف أمن متناثرة، وذلك بدون ترخيص أو سند من القانون”.
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