 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 06:44 مساءً
روابط سريعة
جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخالفات والتعديات
مدينة 6 اكتوبر

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة المخالفات والتعديات

2017-05-20 18:28:28
محيط: أ. ش. أ

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة لإزالة المخالفات والتعديات على نحو 5500 فدان بالمدينة، ليستردها الجهاز إلى حوزته، تنفيذاً لقرار الإزالة السابق صدوره لهذه الأراضي.

وأكد المهندس عصام بدوي جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه كان هناك 11500 فدان بالمدينة، سبق وأن صدرت قرارات إزالة للمخالفات والتعديات الكائنة عليها، موضحاً أن جهاز المدينة قام اليوم باسترداد 5500 فدان منها، وسيتم استرداد باقي الأراضي تباعاً.

وأشار إلى أن حملة الإزالة التي تمت اليوم، تكونت من أفراد القوات المسلحة، وقوات مديرية أمن الجيزة، وشرطة التعمير، ومسئولي إزالة المخالفات بجهاز المدينة، بمشاركة 60 معدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا رقم 160 بتاريخ 16/2/2016، والذي ينص على “تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة 6 أكتوبر، بمساحة 5500 فدان من المجموعة المصرية للإعلاميين، والمتمثلة في إقامة مبان وإشغالات عبارة عن مبنى مكون من (أرضى + دورين)، ومسجد، وبرج فودافون، وحوض مياه، و4 خزانات أرضية للمياه، و4 طلمبات، و4 فيلات تحت الإنشاء، و4 فيلات أرضى، وعنابر مواشي ومزارع، وعدة غرف أمن متناثرة، وذلك بدون ترخيص أو سند من القانون”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3