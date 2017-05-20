 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 06:43 مساءً
روابط سريعة
السيسي يستهل لقاءاته الثنائية فى الرياض برئيسى بوركينا وطاجيكستان
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يستهل لقاءاته الثنائية فى الرياض برئيسى بوركينا وطاجيكستان

2017-05-20 18:27:11
متابعات

بدأ قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة المشاركين فى القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض.

والتقى الرئيس السيسي، رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابورى، لبحث العلاقات الثنائية.

ويلتقى الرئيس عقب اللقاء، إمام على رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3