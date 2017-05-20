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مران استشفائي لفريق الزمالك بحمام السباحة في صفاقس
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مران استشفائي لفريق الزمالك بحمام السباحة في صفاقس

2017-05-20 18:27:26
محيط - أحمد عبد الخالق

تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجبة الغذاء بعد وصولهم لفندق الإقامة بمدينة صفاقس استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل .
وخلد اللاعبون للراحة بعد الرحلة الطويلة من مصر إلى تونس وبعدها إلى مدينة صفاقس .
ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون لمران استشفائي بحمام السباحة في السابعة من مساء اليوم .

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