إجراء تجربة طوارئ موسعة بمطار الأقصر الدولي2017-05-20 18:23:17
أنهى مطار الأقصر الدولي استعداداته لتنفيذ تجربة طوارئ حية غدا لقياس مستوى الأداء والقدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.
وذكر بيان صادر عن مطار الأقصر أن التجربة تجري للطوارئ، وفقًا للسيناريو، بوجود حزام ناسف داخل طائرة وكيفية تعامل أجهزة المطار مع الواقعة وقيام قوات الحماية المدنية والإسعاف بإنقاذ الركاب من خلال إجلائهم من الطائرة وإسعاف المصابين منهم في موقع الحادث، ونقلهم للمستشفيات القريبة وسبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الطائرة لحماية الركاب، وسرعة إنقاذهم.
وأوضح البيان أن التجربة تهدف إلى تفعيل واختيار خطة الطوارئ وإدارة الأزمة للمطار وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كل الأجهزة بالمطار والجهات المعنية وقياس قدرة الأفراد والاطمئنان على مواجهة أي حالات طوارئ قد تحدث حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والتي تقضى بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين حيث أقيمت التجربة الأخيرة يوم 23 من شهر مارس عام 2015”.
وسيشهد التجربة رئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء طيار محمد سلام، ومحافظ الأقصر محمد بدر، ومدير الأمن اللواء عصام الحملي، ومدير المطار اللواء طيار هاني عبدالحميد رمزي إضافة إلى عدد من المسئولين التنفيذيين.
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