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بالفيديو..مهاب مميش: 432 مليون دولار عائدات قناة السويس الشهرية
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

بالفيديو..مهاب مميش: 432 مليون دولار عائدات قناة السويس الشهرية

2017-05-20 18:08:05
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المتوسط الشهري في عائدات القتاة شهد إرتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأولى من عام 2017 حيث وصل لـ 432 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك تصاعد في عائدات القناة بعد تعافى حركة التجارة العالمية.

وأوضح خلال حديثه لقناة “روسيا اليوم”، أنه من المتوقع أن تشهد عائدات قناة السويس تحسنًا كبيرًا خلال عام 2017 يفوق الأعوام الماضية بفضل إنتعاش حركة التجارة العالمية وقناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن القناة تعد أقصر طريق ملاحي في العالم.



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